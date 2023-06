MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – Super Max Verstappen, con il tempo di 1’25″858, ha conquistato la pole position nel GP di Montreal di domani. Il campione del mondo olandese della Red Bull ha anticipato la Haas del tedesco Nico Hulkenberg, secondo a 1″244, e l’Aston Martin dello spagnolo Fernando Alonso (+1″428). Quarto Lewis Hamilton con la Mercedes (+1″789), quinto George Russell con l’altra freccia d’argento (+2″035). Distacchi maggiori per Ocon (6°), Norris (7°), la Ferrari di Carlos Sainz (8° ma sotto investigazione dei commissari), Piastri (9°) ed Albon (10°) che non è riuscito a girare, causa pioggia, nelle ultime qualifiche. Fuori in Q2 Leclerc e Perez.

