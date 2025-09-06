Pole position per Alex Marquez al Gp di Catalunya

Mandatory Credit: Photo by Xavi Urgeles/ZUMA Press Wire/Shutterstock (15473358b) Montmelo Spain September 05, 2025 Alex Marquez (73 ESP Gresini Racing) during race at the MotoGP Catalonia Grand Prix 2025 in Montmelo Spain on 05 September 2025 MotoGP 2025: Catalonia Grand Prix, Sabadell, Barcelona, Spain - 05 Sep 2025

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Alex Marquez (Ducati Gresini) in pole position nel Gran Premio di Catalunya, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota spagnolo ferma il cronometro sul tempo di 1’37″536 e rifila 0″267 al francese Fabio Quartararo (Yamaha). Completa la prima fila il fratello e leader della classifica iridata Marc Marquez (Ducati) a 0″409. Franco Morbidelli (VR46) quarto e Fabio di Giannantonio sesto (Ducati VR46). In mezzo c’è lo spagnolo Pedro Acosta (Ktm). In terza fila Johann Zarco (Honda LCR), Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) ed Enea Bastianini (Ktm Tech3). Luca Marini (Honda) decimo, Brad Binder (Ktm) undicesimo e Marco Bezzecchi (Aprilia) solo dodicesimo. Fuori in Q1 Jorge Martin (Aprilia) e Francesco Bagnaia (Ducati), che scatteranno rispettivamente 18° e 21°.
