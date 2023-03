Pnrr, Salini “Buonsenso prevalga su ideologie per resistere a sfide”

"Non sono preoccupato: io penso che alla fine il buonsenso prevalga sulle ideologie, sempre. Quindi alla fine noi dobbiamo dare all'Europa e all'Italia in particolare una resilienza e una capacità migliori di resistere alle sfide. Non è una questione di traguardi, deve prevalere il buonsenso". Così l'amministratore delegato di Webuild Pietro Salini a margine della presentazione della mostra "Costruire il futuro" alla Triennale di Milano. xh7/trl/gsl