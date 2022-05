ROMA (ITALPRESS) – “PNRR? Le Regioni sono state tenute fuori dagli obiettivi prioritari, da Roma non vogliono consultare il territorio. Noi siamo la trincea, in piena pandemia abbiamo intercettato gli umori. Quindi ci si chiede: ‘Riesco a controllare che ogni Comune possa utilizzare le risorse? O diventa più facile verificarlo a Roma?’ Mi sembra una domanda semplice al quale non si riesce a dare una risposta semplice. Ma concentrare tutto su Roma, che deve fare varie verifiche, diventa pericoloso. Il sud è quella parte del territorio nazionale in cui i Comuni hanno un solo tecnico e un solo geometra. Non c’è mai stata progettualità o programmazione”. Lo ha detto Nello Musumeci, presidente della Regione siciliana, nel corso di un intervento a Radio 24 parlando del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com