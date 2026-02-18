Pnrr, Molari (Unibo) “Il Piano ha costretto università e imprese a fare sistema”

ROMA (ITALPRESS) - «Il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha rappresentato un passaggio decisivo. Le università hanno sempre collaborato con il mondo delle imprese, ma il Pnrr ci ha imposto di fare sistema, superando la frammentazione e mettendo a rete le competenze nazionali». Lo ha detto Giovanni Molari, rettore dell’Università di Bologna, intervenendo a Futura MOST, format di Urania News. Molari ha spiegato che i Centri nazionali, tra cui MOST, nascono proprio con l’obiettivo di aggregare competenze universitarie e imprenditoriali su scala nazionale. «Lavorare insieme in questi tre anni ha rafforzato la capacità progettuale sotto molti profili: non solo didattica e ricerca, ma anche terza missione, sviluppo di spin off, startup e competizioni studentesche. Un patrimonio che continuerà a produrre effetti anche nei prossimi anni». mgg/gtr (Fonte: Urania TV)