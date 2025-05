Pnrr, Midiri “Controlli fondamentali contro rischio infiltrazioni”

PALERMO (ITALPRESS) - “Il PNRR è stata e sarà una grande occasione di rivoluzione per moltissime amministrazioni, però è chiaro che l'arrivo di tali ingenti risorse, parliamo di qualcosa come 190 miliardi di euro, e soprattutto la velocità con cui si è realizzata, tutta la dinamica che ha portato anche a dover fare gare con tempi molto rapidi, ha posto a tutte le pubbliche amministrazioni un problema del controllo e della trasparenza delle procedure, con il rischio che l'infiltrazione mafiosa possa prendere piede. Il convegno di oggi fa il punto della situazione, dà delle linee guida, cerca di dare dei consigli anche agli attori coinvolti nelle pubbliche amministrazioni per mettere in atto tutti quei meccanismi di controllo che sono fondamentali per impedire che questi fenomeni possano prendere piede e quindi diventare poi una piaga estesa alla pubblica amministrazione”. Così Massimo Midiri, rettore dell’Università degli Studi di Palermo, a margine del convegno ‘PNRR e infiltrazioni mafiose. Strumenti di prevenzione e di contrasto’, che si è svolto al dipartimento SEAS dell’Università degli Studi di Palermo. “L’Università al centro? Noi abbiamo sempre questo ambizioso progetto di diventare un po' la voce comune di tanti attori - aggiunge - mettere assieme esperienze differenti, esperienze multidisciplinari che evidentemente l'Università ha già di per sé e soprattutto mettere a sistema le grandi capacità professionali dei nostri docenti. Un contributo naturale che un’Università pubblica come la nostra deve offrire al proprio sistema comunitario”. xd6/vbo/mca3 (ITALPRESS)