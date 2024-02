MILANO (ITALPRESS) – “Ho accettato con piacere questo invito perchè penso sia un’occasione molto importante non solo per portare a conoscenza qui in Assolombarda il lavoro che il governo sta facendo a partire dal Pnrr ma anche per aprire un confronto nel merito sulla fase di attuazione. Sono convinto che possano venire fuori spunti utili e positivi per poter migliorare il lavoro che il governo sta facendo”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffele Fitto, a margine dell’incontro a porte chiuse con il Consiglio Generale di Assolombarda sul tema “Il Piano nazionale di ripresa e resilienza: stato di attuazione e futuri sviluppi”. “Il Pnrr è la grande possibilità che abbiamo per riuscire a far sviluppare, a far crescere il nostro paese – ha sottolineato il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada – . Le nostre imprese ci contano molto e quindi oggi per noi è una giornata importante perchè abbiamo la possibilità di confrontarci” con il ministro Fitto. “Al di là di quelli che sono i numeri, vogliamo capire esattamente che cosa possiamo fare per riuscire ad essere ancora più efficaci e riuscire a portare a casa il più possibile le risorse che l’Europa ci mette a disposizione”. “Noi dobbiamo pensare che questo è un investimento che facciamo, lo facciamo sulle generazioni future, perchè sono le generazioni future quelle che poi dovranno pagare il rimborso di questo prestito. E quindi per questo noi con il ministro Fitto ci vogliamo confrontare per capire su quali progetti valga la pena insistere di più”, ha concluso Spada.(ITALPRESS).

Foto: xm4