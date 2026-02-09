Pnrr, Calderone “In Lombardia risultati importanti dal programma GOL”

MILANO (ITALPRESS) - "Quelli di Regione Lombardia sono risultati assolutamente importantissimi, soprattutto perché dimostrano il dinamismo e l'alta performance del mondo del lavoro e del mercato del lavoro lombardo con un grande sforzo da parte delle strutture della regione. Ma anche con un'importante focalizzazione sulla qualità dell'interlocuzione tra il livello centrale, quindi il ministero del lavoro e delle politiche sociali e in questo caso regione Lombardia". Lo ha detto la ministra del lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone commentando i risultati raggiunti dalla Lombardia con il programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL). xh7/trl/mca3