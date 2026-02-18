Pmi, nel 2025 crescita trainata dal mercato interno

ROMA (ITALPRESS) - Nel 2025 il 43,1% delle Piccole e Medie Imprese industriali ha registrato un incremento della produzione. È quanto emerge dall'analisi congiunturale realizzata da Confapi. Circa un terzo delle Pmi ha invece riscontrato una contrazione della produzione. I livelli di fatturato del 2025 evidenziano una marcata disomogeneità. Il 42,4% delle imprese ha registrato un aumento, poco meno di una su tre ha invece subìto una diminuzione. A trainare l'economia nel 2025 è stato sicuramente il mercato interno. Per la grande maggioranza delle imprese invece il commercio estero l’anno scorso non ha presentato variazioni di rilievo. Sul fronte dei dazi statunitensi, la maggioranza delle imprese intervistate non prevede impatti rilevanti, mentre circa un quinto si attende conseguenze sulla propria attività. Tra le aziende che prevedono un impatto emerge soprattutto preoccupazione per l'aumento dei costi delle materie prime e dei componenti importati, oltre che per la riduzione della competitività sui mercati esteri. sat/azn