PMI, dalla Regione Lazio nuova strategia per l’internazionalizzazione

ROMA (ITALPRESS) - Cinque milioni di euro a fondo perduto per le imprese che intendono partecipare a Fiere nazionali e internazionali con un proprio spazio espositivo. È il bando "Voucher per l'internazionalizzazione delle PMI" presentato presso la sede della Regione Lazio. Gestito completamente on line da Lazio Innova tramite la piattaforma GeCoWeb Plus, il bando si aprirà il 9 novembre e si chiuderà il 14 dicembre. Novità assoluta è l'introduzione di procedure semplificate per la rendicontazione da parte delle imprese ammesse a finanziamento europeo. xb1/xl3/mgg/mrv