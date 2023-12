Pmi, Agnusdei (Grenke) “Manca la cultura della cybersecurity”

MILANO (ITALPRESS) - "Non esiste una cultura della cybersicurezza per quanto riguarda le piccole e medie imprese e questo è ancora più preoccupante se si pensa che ci riferiamo al 95% delle imprese italiane. C'è un evidente scostamento tra rischio reale e rischio percepito". Lo dice Aurelio Agnusdei, Country Manager di Grenke Italia, a Milano a margine della presentazione di un'indagine realizzata in collaborazione con Cerved Group e Clio Security, su un campione di oltre 800 imprese con un fatturato compreso fra 1 e 50 milioni di euro e con personale variabile dai 5 a i 250 dipendenti. xh7/sat/gtr