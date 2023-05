NEW YORK (USA) (ITALPRESS) – Ci sarà bisogno di gara 7 nella finale della Eastern Conference Nba per capire chi la spunterà. Gara 6, con un incredibile finale, è andata ai Boston Celtics che hanno superato i Miami Heat con il punteggio di 104-103, sfida decisa praticamente all’ultimo secondo grazie a un canestro di

Derrick White. Un successo ancora più prezioso e storico se

si pensa che Boston si trovava sotto di 3-0 nella serie.

Jayson Tatum è il miglior realizzatore con 31 punti, 11 rimbalzi e 5 assist. Jaylen Brown ne mette a referto 26 con 10 rimbalzi

Dall’altra parte Jimmy Butler chiude con 24 punti e 11 rimbalzi.

Ora c’è grande arresa per l’ultimo atto di questa entusiasmante finale, in programma nella notte tra lunedì e martedì.

– foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).