NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Al via nella notte i play-off dell’Nba. Nella Eastern Conference successo in gara 1 per Philadelphia 76ers che hanno avuto la meglio sui Blooking Nets per 121 a 101. I grandi protagonisti della serata sono stati Joel Embiid e James Harden che alla fine realizzano 21 canestri da tre su 43 tentativi: il primo chiuede con 26 punti e il compagno con 23 punti e 13 assist.

Primo punto anche per Boston Celtics nella sfida con Atlanta Hawks chiusa sul 112 a 99: una vittoria piuttosto facile contro un avversario che è riuscito a fare ben poco: cinque i giocatori in doppia cifra per i Celtics con uno score di 29 punti per

Jaylen Brown (12 rimbalzi).

L’altro successo porta la firma dei New York Knicks sui Cleveland cavaliers (101-97): Jalen Brunson realizza 27 punti mentre è tornato in campo Julius Randle (19 punti), assente da fine marzo.

Nella Western Conference Sacramento Kings fa suo il primo match con Golden Stade Warriors (126-123): protagonista DèAaron Fox, per lui 4 triple decisive nel finale di gara e uno score totale di 38 punti e 5 assist. Non è da meno Kentucky Malik Monk, che conquista 32 punti dalla panchina. Per i campioni in carica grande prova di Steph Curry che chiude con 30 punti e 2 assist.

