Plasmaderivati e immunoglobuline, in un libro il valore delle terapie

ROMA (ITALPRESS) - Raccontare il valore terapeutico, sociale e umano delle immunoglobuline e dei farmaci plasmaderivati nella cura di patologie rare e complesse: è l'obiettivo di un volume pubblicato da Takeda e presentato in Senato su iniziativa del senatore Guido Quintino Liris, che ne ha curato la prefazione. I plasmaderivati rappresentano una risorsa di valore inestimabile per la salute pubblica: vengono impiegati in trattamenti salvavita che spaziano dalle malattie rare alle emergenze mediche comuni. spf/fsc/gtr