Più risorse per l’acquisto dei libri scolastici, nel 2025 nuovi aiuti per le famiglie meno abbienti

ROMA (ITALPRESS) – Il fondo per l’acquisto dei libri di testo da parte delle famiglie meno abbienti, in base alla legge di bilancio del 2023, stanziava, per l’anno 2024, 133 milioni, a cui vanno aggiunti ulteriori 4 milioni che il ministero dell’Istruzione e del Merito ha destinato a tale finalità, a seguito dell’approvazione del decreto-legge 160 del 2024.

Il fondo- ricorda il ministero – è stato incrementato anche per il 2025 di 4 milioni e, per il 2026 e 2027, di 6 milioni. In termini percentuali si tratta di un aumento percentuale per il 2024 e il 2025 del 3% e per ciascuno degli anni 2026 e 2027 del 4,5%. Risorse – sottolinea il ministero – che compensano abbondantemente l’aumento dei prezzi deciso dagli editori.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)