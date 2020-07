MILANO (ITALPRESS) – Da Finlombarda Spa e il sistema del credito convenzionato 500 milioni di euro per le esigenze di liquidità del sistema produttivo della Lombardia. E’ quanto previsto dall’iniziativa ‘Più Credito della Lombardià con i prodotti ‘Più Credito Liquidità’ e ‘Più Credito Fornitori Lombardià.

‘Più Credito Liquidità’ mette a disposizione 400 milioni di euro di Finlombarda Spa in co-finanziamento con il sistema bancario e i Confidi per finanziare le esigenze di liquidità delle imprese di tutte le dimensioni della Lombardia. Ogni singolo finanziamento, di importo compreso tra 1 e 15 milioni di euro e durata tra 24 e 72 mesi (di cui massimo 24 di pre-ammortamento), non potrà superare il 25 per cento del fatturato dell’impresa richiedente. I finanziamenti possono essere assistiti da garanzie dirette del Fondo Centrale di Garanzia o di Sace.

La presentazione delle domande di partecipazione prevede un iter semplificato con l’inoltro delle richieste di finanziamento a partire dal 23 luglio 2020 (ore 10.30) direttamente alla banca o al Confidi convenzionati, che cureranno le fasi di contrattualizzazione, erogazione e gestione del finanziamento e delle eventuali garanzie.

‘Più Credito Fornitori Lombardià mette a disposizione 100 milioni di euro di Finlombarda Spa per finanziare la liquidità dell’intera filiera dei fornitori di Regione Lombardia. I finanziamenti, di importo compreso tra 1 e 5 milioni e durata massima 18 mesi meno un giorno, sono rivolti alle imprese (con almeno 50 dipendenti) fornitrici di Regione Lombardia e dovranno essere destinati per il 50 per cento al pagamento di debiti commerciali (scaduti o non scaduti) verso i propri fornitori, mentre la restate quota potrà essere utilizzata per esigenze di finanziamento del capitale circolante. La presentazione delle domande di partecipazione prevede un iter semplificato con l’inoltro delle richieste di finanziamento a partire dal 23 luglio 2020 (ore 10.30) direttamente tramite posta elettronica certificata a Finlombarda Spa, che curerà le fasi di contrattualizzazione, erogazione e gestione del finanziamento e delle eventuali garanzie.

“In questo momento le nostre imprese hanno bisogno di essere sostenute e supportate con azioni concrete e Finlombarda Spa si riconferma per questo uno strumento importante” ha commentato il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.

“Grazie a Finlombarda Spa più credito alla Lombardia con un’iniezione di liquidità significativa per le imprese lombarde che vogliono recuperare il tempo perduto e ripartire con nuovo slancio, ha aggiunto Michele Vietti, Presidente di Finlombarda Spa.

(ITALPRESS).