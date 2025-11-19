Pis 2025, Tamajo “Innovazione e fare sistema: la Sicilia deve crederci davvero”

PALERMO (ITALPRESS) – Al Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche dell’Università di Palermo il Bootcamp Early Stage del Premio Innovazione Sicilia 2025: una giornata intensa in cui idee, prototipi e intuizioni si trasformano in veri modelli di business. Un laboratorio vivo, animato da giovani, startup, ricercatori e professionisti che stanno costruendo la prossima generazione di imprese siciliane. “L’assessorato regionale alle Attività Produttive è partner del Premio sin dalla prima edizione, un sostegno che non è formale ma frutto di una convinzione precisa: la Sicilia può competere, può innovare e può farlo solo mettendo insieme competenze e visioni diverse”. Lo afferma l’assessore Edy Tamajo, che sarà presente domani al “Premio Innovazione Sicilia 2025” del 21 novembre all’Ecomuseo del Mare.

“Quello di oggi è uno dei momenti più importanti del PIS: nel Bootcamp si lavora sul serio, si costruiscono competenze e nascono le imprese di domani. Abbiamo creduto in questo progetto fin dalla prima ora, perché la Sicilia aveva bisogno di un luogo in cui far dialogare davvero università, startup, imprese e istituzioni. Il tema di quest’anno, fare sistema, è la chiave di tutto: da soli si sopravvive, insieme si cresce. Come assessorato continueremo a sostenere chi innova, perché l’innovazione non è un’etichetta: è lavoro, valore, sviluppo per la nostra terra”, continua. “Stando ai dati: il Premio Innovazione Sicilia 2025, conferma anche quest’anno una partecipazione altissima e un ecosistema sempre più dinamico. Idee, tecnologie, talenti e competenze stanno creando un movimento che guarda al futuro con concretezza e ambizione. La Regione Siciliana continua così a puntare su percorsi che mettono al centro giovani, startup e imprese, accompagnandoli verso mercati nazionali e internazionali con strumenti sempre più moderni e con una visione chiara: l’innovazione non è una scelta, è la strada obbligata per far crescere la Sicilia”, conclude.

