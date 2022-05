“Investire in Puglia è stata una scelta guidata dall’accoglienza che la regione ci dà e dalla qualità della formazione delle università pugliesi”. Il vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Pirelli Marco Tronchetti Provera, presenta così il centro per lo sviluppo di software e soluzioni digitali che l’azienda ha scelto di aprire a Bari, nel corso di una conferenza stampa nella sala “di Jeso” del Palazzo della Presidenza regionale. “Noi – prosegue l’ad – abbiamo instaurato sia con il Politecnico, sia con l’Ateneo, un rapporto che, come con altre università in Italia e nel mondo, ci darà l’opportunità di crescere insieme a giovani talenti soprattutto nelle nuove materie, che sono fondamentali per lo sviluppo dell’azienda”. “Prevediamo – aggiunge – di avere entro il 2025 una cinquantina di giovani altamente specializzati nelle materie legate al mondo digitale, dei data analytics e dell’intelligenza artificiale e diventa una parte fondamentale dell’intelligenza di Pirelli, che oggi ha circa 500 persone dedicate al mondo dell’evoluzione tecnologica e digitale e 50 di queste saranno a Bari. Considerando che siamo in tutto il mondo, avere la testa qui, a Milano, in Italia, per noi è evidentemente un punto d’orgoglio. E’ un piacere poter contribuire allo sviluppo di una città bellissima come Bari”. Tronchetti Provera annuncia poi le prime assunzioni: “Non abbiamo ancora iniziato a lavorare, ma già tre giovani sono con noi. E’ una realtà già viva, che comincia a operare”. (ITALPRESS).

