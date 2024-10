ROMA (ITALPRESS) – Dopo tre mesi di vacanza sono tornati in scena sulle strade della Sardegna i protagonisti del Campionato Italiano Rally Terra e dei trofei Pirelli Star ad esso collegati. Una gara, il Rally Nuraghi e Vermentino, che è stato da una parte all’insegna dei piloti stranieri e dall’altra ha totalmente riaperto la corsa al titolo principale del Pirelli Star Rally4 Terra. Il rally sardo ha visto l’affermazione fra le trazioni integrali di vertice del finlandese Jaakko Lavio mentre fra le due ruote motrici ad imporsi è stato il ventenne tedesco Jonas Muller. Lavio l’ha spuntata su Enrico Oldrati, che con questo suo quarto risultato utile consecutivo è salito al vertice della graduatoria del Pirelli Star Terra 4RM appaiando Umberto Scandola a quota 48 punti. Il pilota veronese ha in questa occasione dato forfait per il più dolce dei motivi: mentre correva la gara assisteva alla nascita del primogenito Leonardo! Ai rally tornerà magari a pensarci fra un mesetto, quando si correrà il Rally delle Marche che chiuderà la stagione e deciderà chi fra i due si aggiudicherà il titolo, anche se l’aritmetica lascia ancora una piccolissima chance pure al finlandese Lavio.

Per quanto riguarda le due ruote motrici, il Rally Nuraghi e Vermentino ha visto un serratissimo duello per la vittoria fra Stefano Marrone e Jonas Muller. Il pilota sardo sembrava aver risolto il confronto a proprio favore, ma proprio sulla prova speciale conclusiva perdeva oltre 40″ venendo così scavalcato sia da Muller che da Fabio Farina. Un ribaltone che stravolgeva anche la classifica stagionale, consegnando con una gara di anticipo il titolo del Pirelli Star Rally4 Terra proprio a Fabio Farina, mentre al Marche Marrone (qui alla fine terzo) e Muller si giocheranno il posto d’onore partendo a pari punti.

