MILANO (ITALPRESS) – E’ Enrico Oldrati l’uomo del giorno del Pirelli Star Terra 4RM: il pilota lombardo ha infilato a San Marino il suo terzo risultato utile consecutivo e stavolta come migliore degli iscritti che corrono con i Pirelli Scorpion, riaprendo così la lotta per il successo finale. Partito con cautela in una gara che con le sue insidie ha portato tanti al ritiro, Oldrati ha progressivamente risalito la graduatoria sino ad installarsi al comando approfittando del ritiro di Umberto Scandola. Il pilota veneto, che resta comunque al comando della serie, ha così interrotto la sua serie di successi per le conseguenze di una toccata contro la vettura di un altro concorrente fermatasi poco prima dietro una curva. Alle spalle di Oldrati si è piazzato Matteo Gamba, che così resta nel terzetto al vertice della classifica stagionale a due gare dalla fine. Buona prestazione anche per Luca Hoelbling, per il ceco Aljosa Novak e per Marco Gianesini, che hanno concluso nell’ordine alle sue spalle. La gara sanmarinese era valevole anche per altri due campionati che interessano i trofei Pirelli 2024. Per il Pirelli Star Rally4 dominio del trentino Fabio Farina che con la sua Peugeot 208 Rally4 ha così messo una pesantissima ipoteca sul successo finale di questa serie riservata alle due ruote motrici di ultima generazione. Per il Trofeo Pirelli Accademia CRZ della Zona 6 (quella che copre Emilia Romagna, Marche e Umbria) le soddisfazioni maggiori sono state per Marco Mangiarotti (Renault Clio N3) che ha centrato il secondo successo consecutivo e con solo una gara ancora da disputare si è aritmeticamente garantito il successo stagionale di categoria. Fra le vetture Rally2, nonostante il ritiro mantiene il comando il giovane piacentino Christian Tiramani (Skoda Fabia), mentre fra le RC4 è testa a testa fra Franco Ricciardi e Fabio Farina.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

