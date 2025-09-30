Pirelli Star Rally4 IRC, proclamati i campioni del 2025

MILANO (ITALPRESS) – Al Rally Valli della Carnia, quinta e ultima gara della serie International Rally Cup (IRC), sono stati proclamati i campioni 2025 del Pirelli Star Rally4 IRC. Fra le Rally4, la categoria di punta delle “tutto-avanti”, il neocampione è Marco Varetto su Opel Corsa. Il 35enne pilota di Ciriè, che aveva già all’attivo due vittorie e un secondo posto, si è garantito il successo con una terza posizione.

Vittoria di giornata (la seconda consecutiva) e secondo posto finale per il modenese Giacomo Guglielmini (Peugeot 208), sul cui bilancio hanno pesato due sfortunate battute d’arresto precedenti. Terzo posto di campionato per l’empolese Mirco Straffi (Lancia Ypsilon), qui quarto dietro l’ottimo Alex Lorenzato. Fra le Rally5, il giovanissimo siciliano Marco Nicoletti (Renault Clio) ha completato con un secondo posto la sua stagione d’eccellenza che lo ha visto vincitore in ben tre gare: Elba, Taro e Casentino. Alle sue spalle nella classifica stagionale finale si è piazzato Alessandro Forneris, mentre la vittoria di giornata è andata a Christian Buccino.

Nella bella lotta per il primato femminile, Chiara Lombardi ha ottenuto la sua prima vittoria sulle rivali e con essa il virtuale titolo femminile davanti ad Arianna Doriguzzi Breatta e a Silvia Franchini, per la prima volta costretta al ritiro. Fra le Rally4/R2 l’ha spuntata il 25enne friulano Stefano Facchin che sulle strade della sua regione ha vinto un vero e proprio spareggio per il titolo con il varesino Loris Battistelli. Con il terzo posto di gara Alex Possamai ha confermato anche la terza piazza nella graduatoria generale finale. Con una media di 102 partenti per gara, la serie IRC supportata da Pirelli ha confermato il suo grande successo risultando quella più seguita della stagione.

-Foto ufficio stampa Pirelli-

(ITALPRESS).