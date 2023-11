MILANO (ITALPRESS) – Torna nel weekend l’International Rally Cup per l’appuntamento finale del Rally di Schio. La gara deciderà tutti i titoli della serie, fra cui i due raggruppamenti che rientrano nel Pirelli Star Rally4: Due ruote motrici Prestige, che vede fra le protagoniste le vetture Rally4, e Due ruote motrici R2, riservato alle vetture Rally4/R2. A dare ulteriore incertezza ai serratissimi confronti che si sono visti negli appuntamenti precedenti c’è il coefficiente maggiorato (1,5) assegnato a questa gara, il che potenzialmente lascia spazio ad ogni rivoluzione nelle classifiche stagionali dei piloti che si affidano ai vincenti Pirelli P Zero. In questo raggruppamento (che nel IRC coinvolge anche le S1600 oltre alle Rally4) a giocarsi il primato fra i trofeisti del Pirelli Star Rally4 è soprattutto il terzetto composto dal pistoiese Emanuele Danesi, dal savonese Federico Gangi e dal modenese Giacomo Guglielmini, tutti al volante delle Peugeot 208 Rally4. I tre sono racchiusi in poco più di una ventina di punti, cioè quanto vale un decimo posto in questa gara: insomma tutto apertissimo e spettacolo garantito. Più sfumate ma comunque presenti le possibilità degli outsider Richard Galiazzo e Federico Francia.

In questo raggruppamento riservato alle vetture Rally4/R2 e monopolio delle Peugeot 208 R2 è tanto atteso quanto incerto l’ennesimo testa a testa fra il pistoiese Daniele Campanaro, il bergamasco Mirko Carrara e l’aostano Alberto Branche – che si sono alternati al comando della graduatoria nelle tre gare precedenti – e il senese Luigi Caneschi, vincitore dello scorso appuntamento in Casentino. Anche in questo caso distacchi risibili considerando i 75 punti in palio per la vittoria e che Branche e Caneschi hanno già effettuato lo scarto. Poche, ma ancora esistenti, le possibilità per il vicentino Giovanni De Menego, che punta alla vittoria sulle sue strade, e per il cuneese Sergio Patetta.

– Foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]