MILANO (ITALPRESS) – Da sempre uno dei rally più frequentati da piloti e pubblico, oltre che garanzia di confronti incerti ed emozionanti, il Rally del Casentino terza delle quattro gare dell’International Rally Cup (IRC), del prossimo weekend sarà uno snodo decisivo per la stagione della serie patrocinata da Pirelli, anche per il coefficiente più elevato (1,25) della gara aretina. E con ogni probabilità il suo risultato restringerà drasticamente il gruppo dei possibili vincitori finali sia nel raggruppamento delle due ruote motrici Prestige, che vede fra le protagoniste le vetture Rally4, che in quello delle Due ruote motrici Sport, riservato alle vetture Rally4/R2.

Fra i piloti del Pirelli Star Rally4 iscritti con le vetture Rally4 saranno l’esperto pistoiese Emanuele Danesi e il pisano Lorenzo Sardelli le lepri per il nutrito gruppo di inseguitori fra cui spicca il migliore allo scorso Rally del Taro, cioè il modenese Giacomo Guglielmini, che punta a ridurre ulteriormente, se non addirittura a colmare, il ritardo in graduatoria dovuto al ritiro iniziale al Rally dell’Elba. Outsider di lusso soprattutto due giovani millenial, il torinese Matteo Ceriali e il padovano Richard Galliazzo, oltre al fiorentino Paolo Moricci e al reggiano Federico Francia.

Fra le R2 è prevedibile un nuovo atto del serrato braccio di ferro del trio composto dall’aostano Alberto Branche, dal bergamasco Mirko Carrara e dal pistoiese Daniele Campanaro, sin qui monopolizzatori in ordine sparso del podio di gara. Per tutti gli altri numerosi attori del raggruppamento di fatto l’ultima occasione per accodarsi al terzetto in vista dell’appuntamento finale del Rally di Schio, nel prossimo novembre.

