MILANO (ITALPRESS) – Sarà festival delle Rally4 e dei piloti Pirelli la seconda gara dell’International Rally Cup (IRC) al Rally del Taro, che ha raggiunto la quota limite dei 140 partecipanti. In particolare sarà il festival delle vetture Rally4, le più amate e moderne delle vetture a due ruote motrici, quelle per cui Pirelli ha voluto dar vita al Pirelli Star Rally4, il nuovo trofeo che per la prima volta coinvolge tutti i principali campionati e serie nazionali. Sia per le une che per le altre l’organizzazione del IRC e Pirelli hanno istituito una classifica specifica con premi di gara e finali distinti e sostanziosi, come attesta il successo di partecipazioni.

Al Rally del Taro saranno addirittura 22 i piloti al via iscritti al trofeo, divisi esattamente a metà fra quelli che utilizzeranno le Rally4 di ultima generazione a motore turbo e quelli che si affronteranno al volante delle Rally4/R2, cioè quelle a motore aspirato. La gara parmense si annuncia incertissima, con i vincitori del primo appuntamento (Rally dell’Elba) a caccia di conferme e i grandi delusi del debutto vogliosi di immediato riscatto.

Fra le Rally4 il focus è soprattutto da un lato sul leader provvisorio Emanuele Danesi e su Lorenzo Sardelli (finito alle su spalle per appena 1″3 all’Elba) mentre dall’altro vedremo il tentativo di riscossa di Giacomo Guglielmini, in Toscana ritiratosi a due prove dalla fine quando era al comando. Fra i piloti delle Rally4/R2 la lepre è Mirko Carrara, che sull’isola ereditò sulla penultima prova speciale il primato dal ritirato Alessandro Zorra, e resistendo per appena 4″4 all’attacco finale di Alberto Branche. Ma attenzione anche ai nuovi arrivi nella serie…

