MILANO (ITALPRESS) – Quello del Rally del Taro, seconda delle quattro gare dell’International Rally Cup (IRC), doveva essere un confronto appassionante al ritmo delle Pirelli P Zero e lo è stato, sia fra le Rally4 protagoniste del raggruppamento delle Due ruote motrici Prestige che fra le Rally4/R2 monopolizzatrici del raggruppamento delle Due ruote motrici Sport, ma con risultati in qualche modo opposti. L’unica cosa che non è mai stata in dubbio e che ha accomunato le due graduatorie è stata l’incertezza sul risultato finale. Fra le Rally4 alla fine l’ha spuntata Giacomo Guglielmini, che è così riuscito subito a rilanciarsi dopo il ritiro al Rally dell’Elba. Ma alle sue spalle la zampata con cui Federico Gangi ha conquistato la seconda piazza fra i trofeisti per soli 4″ sul vincitore dello scorso appuntamento, Emanuele Danesi, ha ricompattato la classifica anche se quest’ultimo è riuscito comunque a conservare la leadership della classifica stagionale. Dopo il Rally del Taro sono in sette ad essere racchiusi in 32 punti: un divario facilmente colmabile nelle prossime due gare a coefficiente maggiore che, ad esempio, per la vittoria assegneranno rispettivamente 62,5 (Casentino) e 75 punti (Schio).

Anche fra le R2 c’è stata lotta ed è cambiato il vincitore, ma in questo caso i tre che occupano il podio sono gli stessi della prima gara, ma rimescolati nell’ordine. Stavolta ad imporsi, per appena 6″ è stato Alberto Branche davanti a Daniele Campanaro con il vincitore dell’Elba, Mirko Carrara, a chiudere il terzetto. Così Branche si è portato in testa anche nella classifica stagionale e i tre hanno ora un netto vantaggio sulla pur agguerrita e numerosa concorrenza.

Nel weekend si è corso anche il Rally del Salento, secondo appuntamento del Pirelli Star Rally4 legato al Campionato Italiano Rally Asfalto, successo per Gianluca Saresera: il bresciano si è così portato in testa alla classifica generale scavalcando Broggi, assente alla gara pugliese.

