JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) – La domenica del MOTUL Spanish Round si conclude dopo una fitta agenda che ha visto quattro gare complete svolgersi sul Circuito di Jerez – Angel Nieto. WorldSBK Gara 1 ha sostituito la gara breve della domenica mattina, in seguito alla decisione di sospendere le attività di ieri pomeriggio a valle dell’incidente in WorldSSP300 Gara 1 che ha coinvolto il pilota spagnolo Dean Berta Viñales, quest’ultimo omaggiato oggi dall’intero paddock WorldSBK e da ciascun pilota sul podio.

Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK / Yamaha YZF R1) è stato il protagonista della giornata nella classe Regina, trionfando in WorldSBK Gara 1 e Gara 2 ed aumentando il suo vantaggio nella Classifica di Campionato a venti punti. Completano il podio di Gara 1 Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK / Kawasaki ZX-10RR) e Scott Redding (ARUBA.IT Racing – Ducati / Ducati Panigale V4 R); in Gara 2 invece il Campione del mondo in Carica termina in quinta posizione, lasciando il podio a Scott Redding e Álvaro Bautista (Team HRC / Honda CBR1000 RR-R) che conferma gli ottimi risultati ottenuti nei round precedenti.

Toprak Razgatlioglu.

Dominique Aegerter (Ten Kate Racing Yamaha / Yamaha YZF R6) torna a gareggiare nella classe WorldSSP in grande stile e conquista la sua decima vittoria nella categoria, con sessantadue punti di vantaggio da Steven Odendaal (Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team / Yamaha YZF R6) nella Classifica piloti.

Pirelli si ritiene soddisfatta della performance dimostrata dai propri pneumatici sul circuito spagnolo. La nuova soluzione anteriore di sviluppo SC1 in specifica A0674 è stata utilizzata in Gara 1 ed in Gara 2 dalla maggioranza dei piloti in griglia. In particolare le soluzioni anteriori utilizzate, tutte in mescola di area SC1, hanno garantito ottime prestazioni in un range estremamente vasto di temperature: il termometro del circuito andaluso è infatti passato dai 28° C di Gara 1 ai 46° C gradi di Gara 2.

(ITALPRESS).