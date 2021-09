MAGNY-COURS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Per la prima giornata di gare del Motul French Round tenutosi presso il Circuito di Nevers Magny-Cours, Toprak Razgatliolgu e la Yamaha YZF R1 del team Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK hanno dato prova di superiorità anche sul circuito francese. Il pilota turco si dimostra in ottima forma e sale sul gradino alto del podio di Gara 1, portandosi anche al comando della classifica iridata, in seconda posizione Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK / Kawasaki ZX-10RR) ed in terza il rookie Andrea Locatelli (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK / Yamaha YZF R1). La casa dei Tre Diapason si porta oggi in prima posizione nella Classifica Costruttori con un vantaggio di nove punti da Ducati e undici punti da Kawasaki. Rea è stato anche il protagonista della Superpole: il sei volte Campione del Mondo domina la sessione di qualifica del sabato mattina ed è record grazie alla conquista della sua ottava consecutiva pole position, quinta consecutiva sul circuito francese e centesima per la casa di Akashi.

Pirelli si ritiene soddisfatta delle prestazioni dei propri pneumatici, in particolare per l’ottima performance della soluzione di sviluppo SCX con specifica A0557 (opzione A) che ha permesso il nuovo record di gara sul circuito francese, con un 1’36″937 segnato da Toprak Razgatlioglu, ed è stata scelta al posteriore per Gara 1 dall’intera griglia di partenza in WorldSBK.

All’anteriore, invece, la maggior parte dei piloti ha utilizzato la soluzione di gamma SC1 (opzione A), mentre le Kawasaki di Jonathan Rea, Alex Lowes, e Loris Cresson hanno preferito la soluzione di sviluppo A0508 (opzione B).

Per quanto riguarda le altre classi, in gara 1 del WorldSSP vince Dominique Aegerter (Ten Kate Racing Yamaha / Yamaha YZF R6) davanti a Steven Odendaal (Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team / Yamaha YZF R6) e l’eroe di casa Jules Cluzel (GMT94 Yamaha / Yamaha YZF R6), in Supersport vittoria di Adrian Huertas (MTM Kawasaki / Kawasaki Ninja 400), che mantiene anche la leadership di Campionato. Completano un podio tutto Kawasaki Tom Booth-Amos (Fusport – RT Motorsports by SKM – Kawasaki / Kawasaki Ninja 400), secondo nella classifica di campionato a sedici punti di distanza, e il francese Samuel Di Sora (Leader Team Flembbo / Kawasaki Ninja 400).

Nella classe WorldSSP tutti i piloti in griglia hanno optato per la soluzione morbida SC1 di gamma (opzione A) all’anteriore e per la soluzione super morbida SCX di gamma (opzione A) al posteriore.

