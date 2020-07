Pirelli ha comunicato oggi le mescole che saranno a disposizione dei piloti per il Gran Premio della Toscana (Mugello, Italia – 11-13 settembre) e per il Gran Premio di Russia (Sochi, Russia – 25-27 settembre). Per la tappa italiana sono state nominate White Hard C1, Yellow Medium C2 e Red Soft C3, mentre a Sochi saranno utilizzate White Hard C3, Yellow Medium C4 e Red Soft C5.

Ogni pilota ha l’obbligo di conservare per il Q3 un set della mescola più morbida tra quelle nominate. Tale set andrà restituito a Pirelli dai 10 piloti che si qualificano per il Q3, mentre sarà a disposizione di tutti gli altri piloti per la gara. Ogni pilota dovrà portare un set di P Zero White hard e P Zero Yellow medium in gara, con l’obbligo di utilizzarne almeno uno. Ogni pilota, infine, ha 13 set disponibili per tutto il weekend. Per tutte le gare del 2020, l’allocazione dei set sarà fissa: 2 set di P Zero White hard, 3 di P Zero Yellow medium e 8 set di P Zero Red soft per ciascun pilota.

