ROMA (ITALPRESS) – Pirelli è ancora una volta protagonista assoluta di Rallylegend a San Marino, un appuntamento che anno dopo anno è sempre più atteso e amato dagli appassionati di rally di ieri e di oggi. Quest’anno Pirelli, oltre a pneumaticare tutti i piloti e le vetture che hanno fatto la storia del rally e oltre il 90% delle circa 180 vetture iscritte, ha promosso un’altra iniziativa inedita per l’evento sammarinese: l’esposizione sulle strade della Repubblica del Titano delle vetture Rally1.

Infatti, accanto ai modelli storici che parteciperanno a Rallylegend ci saranno anche una Toyota GR Yaris Rally1 e una Hyundai i20 Coupe Rally1, due vetture in arrivo dall’attuale Campionato del Mondo Rally di cui P Lunga è fornitore unico. A guidarli nelle Parate e per alcuni spettacolari hot lap saranno rispettivamente Jari-Matti Latvala, team principal di Toyota Gazoo – il team che è stato incoronato Campione del Mondo Costruttori all’inizio del mese in Cile -, Lorenzo Bertelli e Dani Sordo, pilota del Team Hyundai, rispettivamente.

A completare il parterre delle stelle del passato e del presente che incontreranno e gareggeranno spesso a Rallylegend ci saranno Juha Kankkunen e Miki Biasion, che prenderanno parte alla parata, Jimmy McRae, il pluricampione del mondo di motocross Tony Cairoli, il campione del mondo di rallycross Johan Kristoffersson e l’ex pilota di Formula Uno Rene Arnoux, solo per citare alcuni di coloro che hanno condiviso e condividono ancora un pezzo della loro carriera con Pirelli.

E non è tutto: a sottolineare il ruolo centrale di Pirelli nell’evento sammarinese, la Power Stage del Misano World Circuit, in programma venerdì 13 ottobre, avrà come title sponsor l’azienda milanese.

“Rallylegend è ormai una tappa consolidata e di primaria importanza per il movimento rallystico, su cui si fondono passato e presente di questa disciplina”, commenta Terenzio Testoni, Rally Activity Manager Pirelli.

“Sostenere questo evento è quasi un obbligo per noi, non solo per la qualità dei partecipanti e il numero di appassionati che attira, ma anche perchè siamo protagonisti in quella storia e in questo presente: basti pensare che abbiamo una gamma così vasta da poter equipaggiare tutte le auto moderne e classiche, bar nessuno. Auto e campioni iscritti alla Leggenda hanno in comune i nostri pneumatici e la collaborazione con i nostri tecnici, che spesso hanno trovato per loro soluzioni innovative che si sono poi tradotte in tecnologie per pneumatici stradali. Inoltre, Legend è una vera gara oltre che uno spettacolo e sarà interessante come al solito vedere chi vincerà”, aggiunge Testoni.

Per l’occasione, Pirelli mette in campo tutta la sua gamma di asfalti, sia classici che contemporanei. Le vetture moderne avranno a disposizione l’intera gamma P Zero e Cinturato asfaltato, mentre le vetture storiche monteranno la P7 Corsa Classic nelle versioni dura (D3), media (D5), morbida (D7) e bagnata (W7). Il disegno battistrada della P7 Corsa Classic è stato sviluppato, infatti, con due design: uno per l’asciutto e uno per il bagnato, caratterizzato dal disegno asimmetrico tipico degli pneumatici Pirelli high performance.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]