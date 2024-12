MILANO (ITALPRESS) – Pirelli celebra lo straordinario rapporto con i piloti privati italiani, premiando coloro che hanno conquistato i titoli più significativi dei suoi trofei 2024. Pirelli Star Rally4, Pirelli Star Terra 4RM e Pirelli Accademia sono i tre elementi che Pirelli ha voluto per favorire l’attività sportiva dei piloti italiani attraverso un sostanzioso montepremi che si avvicina ai 250.000 euro e che è oggi il solo esempio di serie monomarca che copre tutti i livelli delle titolazioni ACI Sport e con iscrizione gratuita.

Partendo dal Trofeo Pirelli Accademia, quello abbinato alle 10 zone geografiche in cui è stata divisa l’Italia da ACI Sport e che culmina con la finale nazionale in prova unica che assegna la Coppa Italia Rally, ecco i vincitori: Giuseppe Testa (1° Rally2 Zona 8 2024), Marino Gessa (Campione Pirelli Rally2 & Assoluto Aci Sport Zona 10 2024), Francesco Aragno (zona 5), Antonio Rusce (zona 7), Elwis Chentre (Zona 1&2), Giacomo Scattolon (zona 3), , Corrado Pinzano (campione Tir 2024 e 1° Rally 2 Zona 4 2024)Marco Pollara (vincitore assoluto campione Coppa Italia 2024 & campione Pirelli Rally2 & Assoluto Aci Sport Zona 9 2024), Moreno Cambiaghi (1° 2rm Pirelli finale di Coppa Italia & vincitore Rally4 Pirelli & Aci Sport Zona 2), Nicolò Ardizzone (1° Rally 5 Pirelli finale di Coppa Italia & vincitore Rally 5 Pirelli & Aci Sport Zona 7). Ora è la volta delle serie Pirelli Star: Rally4 e Terra 4RM. Il Pirelli Star Rally4 è riservato alle vetture Rally4 e interessa con classifiche specifiche i due campionati italiani, CIAR Sparco e CIRT, il Trofeo Italiano Rally e la serie IRC. Il Pirelli Star Terra 4RM è invece abbinato al Campionato Italiano Rally Terra e coinvolge le vetture a 4 ruote motrici. Questi i premiati: per il Pirelli Star Rally4 Asfalto Lorenzo Grani (campione 2rm Asfalto

Tir 2024), per il Pirelli Star Rally4 Irc Giacomo Guglielmini (

campione Irc Rally4 2024) e Luigi Caneschi (Campione Irc R2 2024), per il Pirelli Star Rally4 Terra Fabio Farina (Campione Pirelli 2rm Terra Cirt 2024), per il Pirelli Star Terra 4rm Umberto Scandola (Campione Pirelli 2024), per il Pirelli Star Rally4 Top Giorgio Cogni (campione Pirelli Star Rally4 Top Ciar Sparco e Campione Ciar Produzione 2rm).

