ROMA (ITALPRESS) – Archiviato il round di Aragon, il circus del Mondiale FIM Superbike si trasferisce in Portogallo dove, il prossimo fine settimana, si svolgerà il penultimo appuntamento stagionale di cui Pirelli è Event Main Sponsor. Per affrontare le sfide che l’Autodromo Internacional do Algarve di Portimao propone, Pirelli porta per l’anteriore tutte le mescole, dalla più morbida SC0 alla più dura SC2, mentre al posteriore punta su soluzioni più dure in grado di sostenere gli elevati carichi, sia laterali che longitudinali, cui i pneumatici sono sottoposti, cercando altresì di compensare il poco grip offerto dalla pista. Sia in WorldSBK che nel WorldSSP la soluzione di riferimento posteriore sarà la morbida di gamma, la SC0, affiancata in entrambi i casi da due soluzioni di sviluppo in mescola media già utilizzate con successo in passato su circuiti impegnativi come Phillip Island e Most. Alla SCX sarà affidato il ruolo di gomma da qualifica ed eventualmente Superpole Race. “Quello di Portimao non è sicuramente il circuito più impegnativo su cui siamo chiamati a correre durante la stagione – spiega Giorgio Barbier, direttore racing moto Pirelli – ma resta comunque uno di quei tracciati da non sottovalutare sia da parte dei piloti che da noi costruttori di pneumatici. Per i piloti è difficile per via dei saliscendi e delle curve cieche seguite da brusche frenate ma, proprio per questo motivo, ricco di fascino. Ma è anche un circuito che, nonostante la riasfaltatura completa nel 2020, è molto povero di grip e, al contempo, sottopone i pneumatici a elevati carichi laterali e longitudinali. Quindi soluzioni troppo morbide sulla distanza gara potrebbero essere penalizzate per via del graining cui potrebbero andare incontro, soprattutto con temperature poco calde. Ecco perchè la SCX la utilizzeremo al posto della SCQ come gomma da qualifica ed eventualmente Superpole Race mentre per le gare lunghe la scelta ricade su SC0 di gamma oppure su SC1 di sviluppo in grado di assicurare una migliore costanza di prestazione”.

