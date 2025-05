MILANO (ITALPRESS) – Presente in tutta la gamma Porsche 911, Pirelli P Zero equipaggia ora anche la prima con motorizzazione ibrida, la nuova Porsche 911 GTS. Per questo progetto è stata sviluppata una versione specifica del P Zero R, il nuovo pneumatico Pirelli che combina sportività e uso quotidiano. Inoltre, per offrire aderenza sui fondi tipici della stagione invernale è stato sviluppato anche un P Zero Winter 2 dedicato. I nuovi pneumatici riportano la marcatura “N” sul fianco, a indicare lo sviluppo specifico per i modelli Porsche, un lavoro congiunto che porta alla realizzazione del pneumatico “perfect fit” per ogni versione della Porsche 911.

Aggiornati in questa variante omologata per la Porsche 911 GTS, i P Zero R, per la prima volta disponibili come primo equipaggiamento per questo modello, “offrono un equilibrio ottimale tra prestazioni e versatilità – si legge in una nota -. Grazie a una mescola di nuova concezione, questo pneumatico garantisce un’eccellente aderenza su un’ampia gamma di superfici e in diverse condizioni climatiche, con particolare attenzione alla guida sul bagnato. Il disegno del battistrada riduce la rumorosità, migliorando il comfort, mentre la bassa resistenza al rotolamento assicura un’elevata efficienza, soddisfacendo i requisiti richiesti dalla vettura”.

Per gli acquirenti della Porsche 911 che desiderano prestazioni sportive anche in condizioni invernali, il P Zero Winter 2 pensato per questo modello rappresenta l’evoluzione della gamma Pirelli per le vetture più performanti. Il pneumatico presenta un battistrada direzionale, migliorando rispetto al modello precedente le prestazioni e l’aderenza su bagnato e neve, e la frenata e l’handling su superfici asciutte grazie a rigidità e grip uniformi.

Per lo sviluppo dei pneumatici della Porsche 911 GTS, il team di Ricerca & Sviluppo di Pirelli ha utilizzato tecnologie avanzate presso il Virtual Development Center (VDC) di Breuberg, in Germania. Questa struttura consente la progettazione e il test dei pneumatici in modalità virtuale, con numerosi vantaggi: una precisione superiore rispetto ai metodi tradizionali grazie all’uso del simulatore di guida, oltre a tempi di sviluppo ridotti del 30% e a una diminuzione sempre del 30% dei prototipi fisici prodotti. Il VDC ha permesso a Pirelli di ottimizzare ogni aspetto dei nuovi pneumatici, adattandoli perfettamente alle caratteristiche della Porsche 911 e alle esigenze dei suoi guidatori. Questo sviluppo congiunto che vede il P Zero R come fitment principale della Porsche 911 GTS è il più recente capitolo di una lunga collaborazione che ha portato a risultati importanti ottenuti da Pirelli e Porsche.

Sono 338 le omologazioni Pirelli per tutti i modelli della casa di Stoccarda, inclusi SUV, berline e sportive, sia con motorizzazioni termiche (ICE) che ibride o elettriche (BEV). Tra queste spiccano il P Zero Trofeo RS, sviluppato per la 911 GT3 RS e giudicato dalla stampa specializzata come il miglior equipaggiamento sportivo per questa vettura, e il Pirelli Scorpion All Terrain Plus, progettato per la 911 Dakar, un pneumatico che permette di affrontare con la stessa sicurezza sia la sabbia che la pista.

