ROMA (ITALPRESS) – Il quinto round del Campionato Mondiale FIM Superbike si correrà il prossimo fine settimana sul circuito inglese di Donington Park, situato accanto all’Aeroporto di East Midlands, ex RAF Castle Donington. Pirelli ha deciso di “atterrare” su questo circuito con le soluzioni più morbide, quasi esclusivamente di gamma: per il posteriore ci saranno infatti SCX, SC0 e SCQ, quest’ultima utilizzabile solo nel corso delle qualifiche e della Superpole Race, mentre per l’anteriore la SC1 morbida di gamma sarà affiancata ancora una volta dalla SC1 di sviluppo A0674. Soluzioni di gamma anche per la classe WorldSSP che ha corso per l’ultima volta su questo tracciato nel 2019: SC1 e SC2 all’anteriore, SCX ed SC0 al posteriore. I giovani piloti della Yamaha R3 bLU cRU European Cup rappresenteranno la terza ed ultima classe in campo, considerato che quelli della WorldSSP300 sono assenti in questo round e torneranno in azione nel prossimo appuntamento in Repubblica Ceca. “Dopo l’intenso lavoro di sviluppo condotto a Misano, a Donington torniamo ad una più classica allocazione pneumatici con tutte soluzioni di gamma, eccezion fatta per la SC1 anteriore A0674 che non è comunque nuova ai team essendo già stata portata a tutti i round disputati quest’anno – ha detto Giorgio Barbier, direttore attività sportive moto Pirelli – Il circuito di Donington Park lo conosciamo molto bene perchè ci abbiamo corso numerose volte sia nel WorldSBK che nel Campionato British Superbike, a sua volta monogomma Pirelli, e già lo scorso anno avevamo puntato con successo sulle soluzioni più morbide della gamma. Se le temperature lo permetteranno, la SCX sarà quasi sicuramente la scelta più gettonata per il posteriore, ma la SC0 potrà essere comunque una valida alternativa”.

– Foto Ufficio Stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

