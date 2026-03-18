Pirata della strada investe e uccide una 29enne a Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Una giovane donna è stata travolta e uccisa a Reggio Calabria da un pirata della strada. La vittima è una ragazza finlandese di 29 anni.
Era da sola quando, attraversando la strada, è stata centrata in pieno dalla vettura ed è morta sul colpo. Il conducente, senza prestare soccorso, si è dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e gli agenti della Polizia municipale. Indagini sono in corso per risalire all’identità del pirata della strada.
-Foto di repertorio IPA Agency-
(ITALPRESS).
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