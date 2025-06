Pippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Il Palermo comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra a Filippo Inzaghi. Il tecnico, a partire dal prossimo 1° luglio, si legherà al Club rosanero con un contratto pluriennale. “A Inzaghi il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero” si legge nella nota.

Il club rosanero, attraverso il suo canale whatsapp, aveva in precedenza pubblicato l’immagine di Super Pippo, lo storico personaggio dei fumetti Disney, in tuta rosa per richiamare l’appellativo di “SuperPippo”, che negli anni si è guadagnato il nuovo tecnico rosanero ed ex bomber Pippo Inzaghi.

