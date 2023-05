MILANO (ITALPRESS) – “Siamo indietro in campionato rispetto a dove vorremmo essere e dobbiamo essere motivati e concentrati sul match di domani. Abbiamo la possibilità di giocare ancora tre partite e dimostrare chi siamo”. Lo ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida di campionato, in programma sabato sera a San Siro, contro la Sampdoria. “E’ chiaro che veniamo da una delusione forte, tutti speravamo di fare meglio e arrivare in finale, non esserci riusciti ci ha creato sconforto e delusione, ma adesso siamo pronti a far bene domani, a reagire da grande squadra quale siamo. – ha aggiunto Pioli in merito alla finale mancata in Champions – Adesso tutti i bilanci vanno sospesi fino a quando non finirà il campionato perchè andare in Champions è troppo importante”. “Le scelte fatte sono state condivise con la proprietà e la dirigenza, a fine stagione vedremo cosa ha funzionato di più e di meno poi proveremo a rimediare ai difetti”, ha detto ancora il tecnico rossonero. Adesso bisognerà “giocare da Milan, con lo spirito che ci ha sempre contraddistinto queste ultime tre partite – ha precisato – La Sampdoria sta andando avanti con grandissima dignità e orgoglio, sta giocando un bel calcio, ha poco da perdere”. Il Milan rimborserà i tifosi dell’Emilia-Romagna che non potranno essere allo stadio domani. “Questo è il Milan – ha concluso Pioli – Bisogna fare solo i complimenti alla società e un grande in bocca al lupo alle persone che stanno vivendo questo momento drammatico”.

