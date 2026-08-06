Darderi agli ottavi del Masters 1000 di Montreal, Musetti ancora battuto da Jodar

MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – Luciano Darderi avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montreal. L’azzurro, testa di serie numero 19 del tabellone, ha battuto in rimonta, in tre set, il cinese Juncheng Shang (n. 281 Atp) col punteggio di 4-6 6-1 6-4. Agli ottavi Darderi sfiderà il vincente della sfida tra il tedesco Yannick Hanfmann (n. 57 Atp) e il portoghese Nuno Borges (n. 55).

Niente da fare invece per Lorenzo Musetti. Una settimana dopo il quarto di finale a Washington, il 19enne spagnolo Rafael Jodar supera l’azzurro anche al Masters 1000 canadese, di scena a Montreal. Jodar, entrato in Top 15 proprio grazie alla finale nell’Atp 500 negli Usa, ha sconfitto 6-4 6-3 il carrarino (n.13 Atp) e si è qualificato per gli ottavi per il terzo Masters 1000 di fila. Nel prossimo turno lo spagnolo sfiderà Jiri Lehecka, numero 12 del ranking, reduce dalla vittoria sul belga Alexander Blockx.

– foto di repertorio IPA Agency –

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