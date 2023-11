MILANO (ITALPRESS) – “Domani servirà una prestazione di squadra, di spirito, di livello alto, contro un avversario forte”. Lo ha dichiarato il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida di Champions League al ‘Meazzà contro il Borussia Dortmund. “Tutte le gare possono cambiare una stagione. Il nostro obiettivo è essere competitivi in serie A e in Champions. Domani sarà un passaggio molto importante, quasi decisivo, lo affronteremo con la giusta mentalità”, ha aggiunto il mister rossonero. Pioli, per l’occasione, recupera Giroud: “Nelle difficoltà soprattutto siamo stati sempre compatti. E l’ho apprezzato, sia i giocatori che il club, si sente che tutti insieme vogliamo superare le difficoltà. Giroud è un grande giocatore, una grande persona, dà sempre il massimo, così ci si comporta nei momenti delicati che una stagione può presentare”. “Se voglio vedere un Milan in stile Sinner? Non solo la sua grinta ma il talento, la qualità, la mentalità, il voler vincere ogni singolo punto di Jannik. Se sarà allo stadio saremo felici. Gli faccio tanti complimenti, a lui, all’Italia e al capitano Volandri”, ha proseguito Pioli. “Giochiamo una partita importante, si può usare il termine da svolta per il girone. Se mi aspetto il solito San Siro? Dico solo una cosa: noi conoscevamo il ‘muro giallò, ma loro non conoscono il San Siro della Champions. Noi sì. Sono sicuro che i tifosi ci aiuteranno anche domani sera”, ha concluso l’allenatore del ‘Diavolò.

