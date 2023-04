MILANO (ITALPRESS) – Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, si è detto fiducioso in vista del rush di questa stagione con i rossoneri impegnati nel cercare un posto fra le prime quattro in campionato e nell’inseguire il sogno Champions. Intanto, domani Leao e compagni saranno di scena all’Olimpico contro la Roma di Mourinho. “Affrontiamo una squadra forte, soprattutto in casa, e che ha gli stessi punti nostri. E’ una gara che vale tanto, come tutte le gare di fine stagione. In queste ultime sette del campionato ci sono diversi scontri diretti. E’ ovvio che dobbiamo far bene per chiudere il campionato fra le prime quattro. Vogliamo fare un grande finale di stagione, sia in Champions che in Serie A: noi vogliamo essere protagonisti. Dobbiamo pensare, però, a una gara alla volta”, ha detto Pioli.

“Loro sono compatti e bene organizzati. Sono molto abili nelle azioni da calcio da fermo. Dovremo fare grande attenzione alla Roma. Giroud? Sta bene. Ibrahimovic sta un pochettino meglio. Non c’è ancora una diagnosi definitiva, vedremo nei prossimi giorni. Domani non sarà della partita, al pari di Pobega e di Florenzi, che ha la febbre da questa mattina. Gli altri, invece, sono tutti disponibili”, ha aggiunto l’allenatore dl Milan.

“Qualsiasi giocatore non può stare al top della condizione per tutta la stagione. Questo discorso vale anche per Leao. Adesso lui sta bene e le ultime prestazioni lo dimostrano. E’ anche in fiducia e noi contiamo molto su Rafael. L’ambiente Roma? E’ un fattore importante ma noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada e cercare di fare il meglio possibile”, ha puntualizzato Pioli.

“Tutti sanno l’importanza della gara di domani e di questo finale di stagione, nel quale avremo tanti impegni decisivi a distanza ravvicinata. Non devo stimolare il gruppo in questo senso. Ci giochiamo un obiettivo importante in campionato e un sogno in Champions: servirà l’apporto di tutti. Sono contento di poter contare su tanti professionisti e su un gruppo coeso, che al momento sta bene. La squadra sta lavorando con la giusta attenzione e la giusta mentalità. Sappiamo come affrontare le gare importanti. Serve come sempre umiltà ma abbiamo grande fiducia”, ha concluso il tecnico del team rossonero.

