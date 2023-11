TORINO (ITALPRESS) – Morgan Motor Company, che produce auto sportive dal 1909 ed è uno dei carrozzieri più importanti al mondo, annuncia di aver avviato una collaborazione con Pininfarina, per un futuro progetto di veicolo ancora da divulgare. La serie limitata di commissioni individuali unirà la filosofia Morgan del 21° secolo nella costruzione di carrozzerie, con l’eredità di purezza ed eleganza nel design di Pininfarina. Ulteriori dettagli saranno rilasciati nel 2024. Massimo Fumarola, amministratore delegato di Morgan Motor Company, spiega in una nota: “Il coachbuilding raggiunge l’essenza stessa della creazione di un’auto ed è qualcosa che abbiamo coltivato e protetto in Morgan. Abbiamo scoperto che lavorare a mano e non attraverso l’automazione, e lasciare che il cuore del creatore modelli una linea o un oggetto, è ciò che permette allo spirito della nostra azienda di trasparire”. “La passione condivisa tra Morgan e Pininfarina è chiara e non vediamo l’ora di condividere molto di più con la nostra comunità a tempo debito” conclude.

Foto: ufficio stampa Pininfarina

