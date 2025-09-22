Pil nel 2024 cresce dello 0,7%, rivista al rialzo la crescita del 2023

ROMA (ITALPRESS) - L’Istat lascia invariata a 0,7% la stima sulla crescita del Pil nel 2024 e quella sul deficit al 3,4%. Cala leggermente invece la stima sul debito, dal 135,3% previsto a marzo, al 134,9%. Dal lato dell'offerta di beni e servizi, il valore aggiunto è aumentato in agricoltura, nelle costruzioni e nei servizi, mentre è rimasto stazionario nell'industria. La crescita dell'attività produttiva si è accompagnata a una espansione dell'input di lavoro e dei redditi da lavoro dipendente. Il saldo primario è tornato positivo, portandosi a +0,5% dal -3,5% del 2023. La spesa per interessi è cresciuta del 10,1%. La pressione fiscale è cresciuta di oltre un punto percentuale, attestandosi sui valori registrati nel 2020-2021. L’Istituto di Statistica, sulla base dei nuovi dati, ha rivisto al rialzo la crescita del Pil nel 2023. è infatti aumentato dell’1%, rispetto allo 0,7 della stima che era stata diffusa a marzo. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze esprime soddisfazione per le cifre rese note dall’Istat, in particolare per la crescita all'1% del 2023. gsl