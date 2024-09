Pietro Castellitto “Riccardo Schicchi non ha mai tradito suo ideale”

VENEZIA (ITALPRESS) - "La mia generazione ha conosciuto Riccardo Schicchi solo sul viale del tramonto, quando andava in televisione da Mammuccari. Era un uomo che aveva un’incredibile aderenza tra il corpo e il pensiero: una categoria di persone che appartiene al passato, oggi sono tutti un po’ scollati. C’era qualcosa di profondo in lui che non ha mai tradito. Oltre a essere un film su un’epoca incredibile, credo che sia un film su un uomo che è riuscito a fare la vita che voleva fare. Ha dovuto creare un mondo dentro a cui ci ha messo un mestiere. Molte persone non fanno quello che vogliono fare nella vita, e invece lui lo ha fatto ed è rimasto fedele a un ideale". Così Pietro Castellitto oggi in conferenza stampa alla Mostra di Venezia per la presentazione di "Diva futura" di Giulia Stewigerwalt, in cui interpreta il celebre imprenditore del porno di origini siciliane Riccardo Schicchi, fondatore nel 1983, assieme a Ilona Staller, dell'agenzia di modelle Diva Futura. xp2/tvi/gsl