PALERMO (ITALPRESS) – “Mattarella è un riferimento importante, un grande esempio per la Cisl, per la nostra organizzazione. Un uomo che è stato un siciliano coraggioso, un uomo delle istituzioni. Bisogna tenere insieme questo suo insegnamento, tenere saldo il rapporto tra sviluppo e legalità, portare avanti la lotta alle mafie”. Così il leader della Cisl, Luigi Sbarra, nella sede della Filca Cisl Sicilia, a Palermo, dove sono stati inaugurati una targa e un murales all’interno della Sala Convegni, in ricordo di Piersanti Mattarella, l’ex presidente della Regione ucciso dalla mafia il 6 gennaio del 1980. Tra i presenti anche alcune autorità istituzionali che con l’ex governatore siciliano hanno condiviso parte del percorso politico.

foto xm3 Italpress

(ITALPRESS).

