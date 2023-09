ROMA (ITALPRESS) – Pierluigi Vecchio è il nuovo direttore generale della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo).

Cinquantatrè anni, pisano, laurea in Giurisprudenza, esperto nella valutazione e certificazione della qualità in tutti i settori della Pubblica Amministrazione, Vecchio si è insediato in Federazione dal primo settembre – dopo una carriera presso le direzioni di diverse Asl toscane e presso la Regione Toscana – ed è stato presentato oggi a tutto il personale.

“Siamo qui per fargli gli auguri – ha esordito il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli – e per introdurlo in questa che considero una grande famiglia. La figura del direttore generale è il motore dell’Ente, che si sviluppa e progredisce grazie all’impegno, alla disponibilità, alle abilità professionali di tutti voi che vi operate”.

“Grazie alla sua esperienza e alle sue peculiari competenze ci aiuterà a realizzare appeno l’idea di una pubblica amministrazione efficace, efficiente e al passo con i tempi. Sarà per la Fnomceo il valore aggiunto e per tutti voi un valido supporto: la vostra forza è la nostra forza”, ha aggiunto il segretario, Roberto Monaco. “Mi associo agli auguri – ha proseguito il vicepresidente, Giovanni Leoni – e alla considerazione che il personale è l’ossatura della Federazione e che la figura del direttore è un’interfaccia importante tra gli organi politici e il personale stesso”. Vecchio si è detto “felice di lavorare in un ente ben organizzato e con un clima familiare. Sono abituato a lavorare in squadra, non per compartimenti stagni ma per processi, e in primis a lavorare con le persone, perchè è la persona che è dietro al professionista che gli dà la forza per lavorare bene e per fare un salto di qualità. Cercheremo, insieme, di innovare, perchè il mondo cambia e dobbiamo restare al passo, e di introdurre idee organizzative che ci permettano di potenziare e migliorare il nostro lavoro”. Unanime anche il ringraziamento e riconoscimento a Michele Langiulli, direttore vicario dopo la scomparsa di Enrico De Pascale, che, ha ricordato Anelli, “ha traghettato la Fnomceo attraverso un periodo difficile, verso questo nuovo assetto”.

