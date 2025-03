Piemonte, arrestata banda di ladri che terrorizzava collina torinese

TORINO (ITALPRESS) – Da tempo terrorizzavano gli abitanti della collina torinese e di tutta la provincia. Nei giorni scorsi i carabinieri di Chieri hanno arrestato i componenti di una “batteria” di ladri seriali.

In particolare, i militari dell’Arma hanno bloccato e sottoposto in stato di fermo due cittadini albanesi, residenti a Torino, rispettivamente di 33 e 52 anni, entrambi con precedenti specifici, mentre un terzo componente della banda è stato raggiunto dalla misura mentre si trovava già recluso nel carcere torinese Lorusso e Cutugno per altra causa.

Nel corso delle perquisizioni, è stata rinvenuta refurtiva del valore di circa 22.500 euro in contanti, oltre a svariati arnesi da scasso, in attesa di essere restituiti ai legittimi proprietari. I fermati sono stati portati nel carcere Lorusso e Cutugno, in quanto gravemente indiziati dei reati di “furti in abitazione in concorso”.

-Foto ufficio stampa Carabinieri Torino-

(ITALPRESS).