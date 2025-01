TORINO (ITALPRESS) – 21 chili di droga sequestrati e due persone di ventotto e diciotto anni arrestate: è il risultato di un’operazione di contrasto allo spaccio che la Polizia di Stato ha effettuato a Nichelino, in provincia di Torino. Gli agenti del commissariato Mirafiori hanno notato uno dei due soggetti entrare in un palazzo con un trolley per poi, successivamente, uscire dallo stesso in compagnia di un’altra persona, il diciottenne, salito su un taxi con valigia al seguito. Una volta arrivato a Moncalieri, i poliziotti hanno perquisito il giovane trovandolo in possesso di sei chili di hashish e uno di cocaina. Nel corso della perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto altri cinque involucri di hashish di quasi mezzo chilo, nascosti nel vano contatore sul balcone. Altro personale del commissariato ha invece perquisito l’abitazione del primo uomo individuato, il ventottenne, trovando due chili e quattrocento grammi di hashish e una ventina di grammi di marijuana. La scoperta più rilevante è stata fatta però in cantina, dove erano depositati undici chili e mezzo di stupefacenti.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Polizia di Stato