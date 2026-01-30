Pichetto “Possibile approvazione del decreto energia entro febbraio”

TORINO (ITALPRESS) – “È possibile, dobbiamo certamente intervenire, quindi sì”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, a margine degli Energy Daysa Totino, sulla possibilità che febbraio sia il mese decisivo per l’arrivo del decreto energia. “Stiamo andando avanti articolo per articolo, tutta la parte tecnica è completamente conclusa, stiamo vedendo anche tutta una parte di intervento che deve vedere la condivisione di più ministeri, è un momento di concerto, siamo alla parte finale in cui i tecnici del mio ministero si confrontano con i tecnici degli altri ministeri. Io sono il primo a dire che dobbiamo essere competitivi. La sfida di questo Paese è una sfida energetica”, ha aggiunto.

“Il nostro riferimento – ha spiegato – è la Germania, non può essere la Francia perché ha il nucleare ed è in grado di dare l’energia a metà prezzo. Peggio ancora la Spagna, che ha il nucleare e tutta l’Andalusia fotovoltaica. Noi abbiamo fatto una scelta 40 anni fa e di conseguenza siamo dipendenti dal gas in modo molto forte. Stiamo aumentando con le rinnovabili e anche qui con moltissime difficoltà, ma stiamo lavorando per fare dei disaccoppiamenti di fatto. L’azione dev’essere quindi quella di non distanziarsi dai tedeschi, che però hanno messo in questo momento un quantitativo notevole di fondi dello Stato con un piano da 26 miliardi. La salvezza dei nostri due Paesi è tenersi agganciati, loro se ne rendono conto, però è chiaro sono tedeschi e fanno l’interesse della Germania”, ha concluso.

