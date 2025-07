ROMA (ITALPRESS) – “A seguito dell’invasione dell’Ucraina nel 2021, l’Italia che era un paese fortemente dipendente dal gas russo, ha dovuto diversificare il proprio modello di fornitura. Oggi abbiamo le forniture di gas dal sud del Mediterraneo, da Est e abbiamo aumentato la nostra capacità di diversificazione, ma il verificarsi dell’aumento dei prezzi, ci ha portato ad intensificare, in modo forte, tutte le nostre azioni che fanno, per esempio riferimento alle nuove tecnologie con accordi con l’Unione Europea”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo alla Conferenza per la Ripresa dell’Ucraina. “L’Italia è il paese di raccordo tra l’Europa continentale e l’Africa e questo ci porta ad essere uno dei punti di approdo per le energie che vengono da sud per trasferirle nella parte continentale dell’Europa – ha aggiunto -. L’integrazione con la realtà ucraina diventa quindi fondamentale per noi, proprio nell’ottica di futuro. L’Italia può essere, non solo un luogo di approvvigionamento per il proprio paese, ma un luogo di smistamento e di trasferimento dell’energia, a partire dal gas, ma più avanti ragionando sull’idrogeno e la rete elettrica”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).