Pichetto “Italia partner proattivo su cooperazione per il clima”

BELEM (BRASILE) (ITALPRESS) – Nel corso degli eventi collaterali alla COP30 di Belém, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha messo in evidenza risultati e obiettivi dei programmi italiani a sostegno della transizione ambientale ed energetica. Nel corso dell’iniziativa organizzata da Cassa Depositi e Prestiti “Climate Finance for a Just Transition: scaling innovation and partnerships for global impact”, il ministro ha ricordato il ruolo del Fondo italiano per il clima, che “sostiene progetti che favoriscono la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, contribuendo alla riduzione delle emissioni, alla resilienza delle comunità vulnerabili, alla protezione degli ecosistemi”. Il Fondo Clima, ha aggiunto il titolare dell’Ambiente, si integra “con iniziative multilaterali e con programmi come il Global Gateway e il Piano Mattei, rafforzando il ruolo dell’Italia come partner affidabile e proattivo della cooperazione internazionale per il clima”.

Pichetto ha anche lanciato l’iniziativa italiana “Nature-Based Solutions Innovation Accelerator”, promossa dal MASE assieme al programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP). Aprendo i lavori di un convegno al Padiglione Italia dedicato al tema delle “soluzioni basate sulla natura”, Pichetto Fratin ha annunciato che il Paese intende, attraverso il programma NBS-IA, “promuovere interventi innovativi e resilienti in Asia Centrale e Africa, nei Paesi prioritari del Piano Mattei, dove l’urgenza climatica si intreccia con sfide infrastrutturali e sociali di grande portata”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).