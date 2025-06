Pichetto Fratin “Italia formalmente dentro l’alleanza nucleare”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia ha aderito formalmente all’Alleanza per il nucleare, dove era stata osservatore fino ad oggi. Questo a seguito della scelta del Governo nazionale, della maggioranza, di presentare il disegno di legge per il ritorno alla produzione di energia nucleare, così come previsto dal Piano nazionale integrato energia e clima. E’ una scelta che ha risvolti industriali, tecnologici, che ci vede in prima fila e sul quale continueremo”.

Così il ministro dell’Ambiente e della sovranità energetica, Gilberto Pichetto Fratin, arrivando al Consiglio Energia a Lussemburgo. “Un impegno per perseguire tutte le azioni che ci possono portare, anche tecnologicamente, alla produzione di energia nucleare in ambito europeo e integrare le rinnovabili. E’ una scelta che deve dare produzione e sicurezza all’Ue e ai nostri Paesi. Questa è la sfida per avere energia decarbonizzata e per tutti”, ha aggiunto.

